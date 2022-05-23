В результате обстрелов, совершенных противником, были серьезно повреждены по меньшей мере 11 домов, отметили в Сумской областной военной администрации.

С территории России всю ночь российские войска обстреливали город Белополье и его окрестности.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ и около часа ночи был авиаудар. В результате пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - отметил он.

Также, добавил глава ОВА, оккупанты со своей территории ночью вели минометный огонь по северной части Шосткинского района.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Российские власти не объявили войну - Кремль называет боевые действия в нашей стране "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших земляков.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в том числе на Сумщине.

21 мая противник со своей территории более часа обстреливал регион из реактивной артиллерии.

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