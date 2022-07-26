Специалисты исследовали пробы воды, которую захватчики называют питьевой и очищенной.

Российские оккупанты пытаются поить мариупольцев водой с фекалиями. Однако они называют эту воду "питьевой и очищенной".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Специалисты исследовали пробы воды, которую захватчики привозят мариупольцам для приготовления пищи и употребления.

"Вода имеет в своем составе - колиформы. Простым языком: воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), вода смешанная с фекальным веществом. Такая вода является угрозой и предпосылкой возникновения инфекционных болезней (в частности дизентерии)", - отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что воду, которую выдают за питьевую, пить нельзя. Ее набирают в реке Кальчик. Теперь это подтверждено исследованием.

24 июля появилась информация, что нетрезвые рашисты бросили гранату во двор к мирным жителям Мариуполя - есть раненые.

Также недавно сообщалось о бешеных ценах на пищевые продукты в Мариуполе.

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