На оккупированной территории Херсонщины активизировали работу лечебных учреждений с развертыванием дополнительных койко-мест из-за большого количества раненых оккупантов.

На юге в течение ночи Вооруженные Силы Украины нанесли по врагу 112 огневых ударов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 11:00.

"В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 112 огневых задач по местам сосредоточения вражеских сил и средств, по контролю логистических путей и мест хранения боеприпасов", - сказал он.

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По словам Назарова, обстановка на Южнобугском направлении существенных изменений не претерпела, противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи.

Оккупанты наносят огневые удары по украинским позициям с применением ствольной артиллерии, минометов, танков и тому подобное вдоль линии боевого столкновения и прилегающих территориальных общинах.

В то же время, по данным Назарова, на временно оккупированной территории Херсонщины зафиксирована активизация работы лечебных учреждений с развертыванием дополнительных койко-мест в связи с большими поступлениями раненых оккупантов.

На правобережной части Херсонской области оккупанты усиливают свои подразделения мобилизованными военнослужащими численностью до 1 тыс. лиц.

"По установившейся практике, армия захватчиков расселяет личный состав в жилье местных жителей, которые эвакуировались с тех территорий", - сказал Назаров.

В Черном море вражеская группировка состоит из 9 кораблей, из них – два надводных и два подводных, которые держат наготове 24 ракеты "Калибр".

Война в Украине

Рано утром 24 февраля 2022 года Российская Федерация без объявления войны начала полномасштабное вторжение в Украину.

В августе Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. 14 октября сообщалось, что в Украине с начала войны деокуповано уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

По данным британской разведки, за последние шесть недель произошел явный переход российских войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 69 700 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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