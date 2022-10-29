Также уничтожено было четыре танка и две РСЗО "Град" врага.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 34 российских оккупантов и трех их складов боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины за 28 октября.

Отмечается, что обстановка в Южнобугской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется Силами обороны.

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"Наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий. Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и осуществлять огневой влияние на характер действий наших войск", - говорится в сообщении.

В Командовании добавили, что враг применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны различных модификаций по позициям украинских войск и прилегающих территориальных громадах.

"В течение боевого дня враг 8 раз атаковал авиацией наши позиции, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района. В ответ нашей авиацией нанесено 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертывания систем противовоздушной обороны и опорным пунктам в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах", - отметили в ОК "Юг".

Так, в течение боевого дня ракетно-артиллерийские подразделения украинских войск выполнили 160 огневых задач.

"Известно, что вражеское войско похудело на 34 рашистов, две реактивные системы залпового огня "Град", 4 танка, 3 миномета сто двадцатого калибра, самоходную пушку "Гиацинт" и прицепную гаубицу", - говорится в сообщении.

Еще четыре артиллерийские установки и вражеский танк были повреждены.

"А в Бериславском и Николаевском районах уничтожено 3 склада боеприпасов", - сообщили в Командовании.

Отмечается, что в Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет девять кораблей и катеров, в том числе один большой десантный корабль, два надводных и одну подводную носителя 20 высокоточных крылатых ракет типа "Калибр".

"Ограничены международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, они не решаются выходить из своей "зоны безопасности" за мысом Тарханкут, опасаясь наших средств поражения", - отметили в Командовании.

Успехи ВСУ за минувшие сутки

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем Вооруженных сил Украины.

Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" во время боевого задания ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнер".

На юге в течение минувшей ночи Вооруженные Силы Украины нанесли по врагу 112 огневых ударов.