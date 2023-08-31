За сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом.

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили попытки наступлений сразу на нескольких направлениях, однако потерпели неудачу. В частности, за сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки, на Бахмутском - в районах Клещиевки и Курдюмовки, а на Запорожском - в районе Вербового. Кроме того, на Шахтерском направлении украинские защитники и защитницы успешно отбили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области", - добавили в Генштабе.

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В то же время российские террористические войска не прекращают наносить авиационные удары и осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы прифронтовых и приграничных населенных пунктов Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Ситуация на фронте - последние оценки

По мнению экспертов, южное направление может быть для россиян даже важнее восточного. В частности, российские оккупанты на юге могут оказаться в окружении, где украинские войска будут держать их в истощении и без возможности подвоза боеприпасов. В таком случае войска страны-агрессора будут вынуждены либо попытаться бежать во временно оккупированный Крым, либо сдаться.

Как отмечал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, украинцы в своем контрнаступлении превосходят ожидания союзников, отражая все новые территории в сверхсложных условиях.

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