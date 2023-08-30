Генерал подчеркнул, что южное направление для врага даже важнее восточного.

Южное направление является перспективным для украинских войск, а для врага – даже важнее восточного. Генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что российские оккупанты на юге могут оказаться в окружении.

"Перерезание на юге Новоданиловки – Вербового – это подготовка ударов с флангов. Это перерезание коридора Малая Токмачка – Токмак – Бердянск – Мелитополь и выход ВСУ к морю. И тогда группировка врага будет отрезана с востока. Удары по оккупантам на Херсонщине, замкнут врага в огромном окружении. Такая у них перспектива", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Маломуж говорит, что россияне окажутся в окружении, где украинские войска будут держать их в истощении и без возможности подвоза боеприпасов. Тогда, по мнению генерала, оккупантам останется либо пытаться бежать в Крым, либо сдаться.

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"Силы обороны смогут зайти в Крым, и начать большую операцию. Сегодня ВСУ имеют на юге тактические успехи, и это только начало. Сейчас эти успехи нужно перевести в стратегические. Мы не идем в лоб, а идем с флангов. Если ВСУ зайдут с тыла, то операция откроет стратегическую перспективу освобождения юга, Крыма и параллельно востоку. Когда противник будет в стадии поражения, тогда затрещит режим России", – резюмировал Маломуж.

Война в Украине: актуальные новости

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские оккупанты пытались наступать на трех направлениях – Лиманском, Бахмутском и Запорожском. Отмечается, что враг успеха не имел. В то же время на Марьинском направлении украинские защитники сдерживают наступление оккупантов в районе Марьинки.

В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война все больше переходит на территорию России. Так он прокомментировал события, произошедшие в Пскове в ночь на 30 августа. При этом он подчеркнул, что Украина придерживается обязательств по неиспользованию западного оружия по территории РФ.

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