У девочки диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана предплечья.

В субботу, 27 июля 2024 года, российские оккупационные войска нанесли удары по Донецкой области. Враг атаковал Мирноград и Курахово.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. Отмечается, что в результате вражеских авиационных атак ранения получили пять гражданских лиц, в том числе – 11-летний ребенок.

"27 июля 2024 года российская армия нанесла 3 авиаудара по г. Курахово управляемыми авиабомбами, вероятно, "КАБ-250" по центральной части города. Получили телесные повреждения 4 гражданских. Три женщины в возрасте 19, 40, 58 лет и 50-летний мужчина доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями", – говорится в сообщении.

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В то же время во время удара по г. Мирноград, враг, предварительно, применил "ФАБ-500" с УМПК. Ранена 11-летняя девочка, которая находилась во дворе частного домовладения. У нее диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана предплечья.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобиль и трансформаторная подстанция. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атаки РФ по Украине

27 июля около 12:40 российские захватчики ударили из РСЗО по центру Глухова Сумской области. В результате вражеской атаки погиб 14-летний мальчик. Еще 13 человек, среди которых 7 детей, ранены, заявили в полиции.

Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

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