Джон Кирби отметил, что прекращение военной помощи "не пойдет на пользу" Украине.

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины зашло не так далеко, как этого хотели даже в Украине. У Сил обороны есть еще шесть-восемь недель, когда можно будет продолжать наступление.

"Это все еще ожесточенная борьба на двух основных направлениях: одна - в районе Донбасса и вторая - на юге, это юг Запорожья", - сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби на брифинге.

По его словам, для наступления есть еще несколько недель благоприятных погодных условий.

Видео дня

"Время – не наш друг. У нас есть еще шесть-восемь недель хорошей погоды, прежде чем обеим сторонам, откровенно говоря, станет трудно сражаться. Мы хотим быть уверены, что воспользуемся этим", - отметил Кирби.

При этом он указал, что любой отказ в помощи "не пойдет на пользу" Украине.

Американская поддержка Украины - последние новости

Конгресс США принял временный бюджет на 45 дней, чтобы избежать шатдауна, но не предусмотрел расходов на помощь Украине. При этом в Белом доме заверили, что речь не идет о полном и окончательном прекращении поддержки, и побещали новый пакет помощи за счет средств из предварительного бюджета.

Также президент США Джо Байден провел большую видеоконференцию с главными партнерами и заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: