По его словам, важно также учитывать погодный фактор, ведь осенняя погода не будет способствовать активным боевым действиям.

Украинское контрнаступление на сегодня достигло важных тактических успехов. Впрочем, прогнозировать его окончательный результат пока трудно.

Об этом в интервью OBOZREVATEL отметил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Он пояснил, что Силы обороны Украины имеют четкую стратегическую цель – освобождение всех оккупированных территорий. Кроме того, есть оперативные цели. Например, на юге ВСУ движутся к побережью Азовского моря и на административную границу временно оккупированного Крыма.

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В военном планировании есть определенные этапы. В зависимости от того, как продвигается наступление, какие есть возможности наращивания наступательных усилий, определяются промежуточные рубежи, говорит эксперт.

"Сейчас трудно с нашей позиции определять, каковы цели сегодняшнего наступления. Это может быть один из рубежей, достичь которого позволят имеющиеся резервы, возможность преодоления сопротивления противника. Немаловажный фактор - это и погодные условия. Но в любом случае, учитывая то, что мы видим на сегодняшний день, можно говорить о достижении достаточно важных результатов тактического уровня, которые уже развиваются в оперативные достижения и создают возможности для достижения по крайней мере оперативных целей", - подытожил он.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные с тяжелыми боями, но продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. На фоне контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении существенно выросли потери армии РФ.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты обороняются на Западе Запорожской области и с середины августа не смогли помешать продвижению ВСУ.

27 сентября украинские войска вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова) и осуществили прорыв на этом участке российской обороны.

В последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. Это свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабляет российские наступательные усилия на этой линии.

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