Украинское контрнаступление на сегодня достигло важных тактических успехов. Впрочем, прогнозировать его окончательный результат пока трудно.
Об этом в интервью OBOZREVATEL отметил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.
Он пояснил, что Силы обороны Украины имеют четкую стратегическую цель – освобождение всех оккупированных территорий. Кроме того, есть оперативные цели. Например, на юге ВСУ движутся к побережью Азовского моря и на административную границу временно оккупированного Крыма.
В военном планировании есть определенные этапы. В зависимости от того, как продвигается наступление, какие есть возможности наращивания наступательных усилий, определяются промежуточные рубежи, говорит эксперт.
"Сейчас трудно с нашей позиции определять, каковы цели сегодняшнего наступления. Это может быть один из рубежей, достичь которого позволят имеющиеся резервы, возможность преодоления сопротивления противника. Немаловажный фактор - это и погодные условия. Но в любом случае, учитывая то, что мы видим на сегодняшний день, можно говорить о достижении достаточно важных результатов тактического уровня, которые уже развиваются в оперативные достижения и создают возможности для достижения по крайней мере оперативных целей", - подытожил он.
Контрнаступление ВСУ
Украинские военные с тяжелыми боями, но продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. На фоне контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении существенно выросли потери армии РФ.
В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты обороняются на Западе Запорожской области и с середины августа не смогли помешать продвижению ВСУ.
27 сентября украинские войска вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова) и осуществили прорыв на этом участке российской обороны.
В последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. Это свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабляет российские наступательные усилия на этой линии.