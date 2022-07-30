Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с Лавровым 29 июля.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе об итогах его разговора с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

"Я разговаривал с Энтони Блинкеном, который сообщил мне об итогах его разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение провалиться", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Блинкен по итогам встречи с Лавровым, которая состоялась 21 января в Женеве, заявил, что предупредил главу МИД РФ о последствиях в случае пересечения российскими военными украинской границы. Блинкен также отметил, что от прекращения агрессии РФ против Украины будет зависеть нахождение понимания с целью обеспечения безопасности.

29 июля CNN сообщило, что Блинкен провел разговор с Лавровым. Отмечается, что это первый их разговор с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля.

Госсекретарь США заявил, что обсудил ожидания от вступления в силу соглашения, которое позволит безопасную транспортировку украинского зерна через Черное море.

Он также подчеркнул, что "мир не признает аннексий" украинских территорий Россией, и что ей придется дорого заплатить, если она продвинется в осуществлении своих планов по аннексии украинских территорий.