Украинским военным на этом направлении не хватает техники.

Командир второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады, наступающей на Бахмутском направлении, Дмитрий Кухарчук объяснил, почему там продвижение происходит медленнее, чем на Таврическом.

"Дело в том, что продвигаться полноценно нам не дает нехватка зарубежной техники, давайте говорить откровенно", - заявил Кухарчук в эфире "Radio NV".

По его словам, бригады, наступающие сейчас на Таврическом направлении, долгое время не воевали и "их зарядили всем самым необходимым, лучшей бронированной зарубежной техникой, лучшими системами залпового огня, лучшей артиллерией". Все это сделало их силы и средства намного лучше.

"Если же говорить о нас, то на Бахмутское направление мы заехали в начале января, все время там велись интенсивные бои. И после того, как "вагнеры" ушли, интенсивность не спала. Да, нет этих "мясных" штурмов с их стороны. Но их нет не из-за того, что они не хотят их устраивать, они могли бы это делать силами "Шторм Z". Вопрос в том, что теперь мы продвигаемся вперед, а они занимают оборону. Но продвижение может быть полноценным исключительно тогда, когда есть достаточные силы и средства для этого. Если бы у нашей бригады, например, были Bradley, Paladin, Leopard, можно было бы говорить об более интенсивном наступлении", — отметил Кухарчук.

По его мнению, украинские воины хорошо выполняют свою работу в районе Бахмута, если учитывать имеющиеся силы и средства. Они отодвигают врага, разбили 72-ю бригаду РФ, а 57-я бригада врага "не очень хорошо себя чувствует". Однако военный подчеркнул, что отсутствие западной техники на его направлении не связано с предвзятым отношением.

"Вероятнее, просто те бригады, которые готовились непосредственно к этому процессу, получили лучшее вооружение. Мы же стояли в обороне долгий период времени для того, чтобы "вагнеры" не имели возможности продвинуться дальше, и тоже понесли очень большие потери в бронетехнике. Просто нас к этому (к наступлению — ред.) не готовили, но мы как штурмовая бригада охотно приняли в этом участие", — пояснил командир.

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По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 218 тыс. 500 (+590 в сутки) человек.

ВСУ за минувшие сутки отбили попытки наступлений на Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта произошло 36 боевых столкновений с врагом.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что РФ перебрасывает на Бахмутское направление наиболее боеспособные части.

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