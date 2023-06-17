Командир второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады, наступающей на Бахмутском направлении, Дмитрий Кухарчук объяснил, почему там продвижение происходит медленнее, чем на Таврическом.
"Дело в том, что продвигаться полноценно нам не дает нехватка зарубежной техники, давайте говорить откровенно", - заявил Кухарчук в эфире "Radio NV".
По его словам, бригады, наступающие сейчас на Таврическом направлении, долгое время не воевали и "их зарядили всем самым необходимым, лучшей бронированной зарубежной техникой, лучшими системами залпового огня, лучшей артиллерией". Все это сделало их силы и средства намного лучше.
"Если же говорить о нас, то на Бахмутское направление мы заехали в начале января, все время там велись интенсивные бои. И после того, как "вагнеры" ушли, интенсивность не спала. Да, нет этих "мясных" штурмов с их стороны. Но их нет не из-за того, что они не хотят их устраивать, они могли бы это делать силами "Шторм Z". Вопрос в том, что теперь мы продвигаемся вперед, а они занимают оборону. Но продвижение может быть полноценным исключительно тогда, когда есть достаточные силы и средства для этого. Если бы у нашей бригады, например, были Bradley, Paladin, Leopard, можно было бы говорить об более интенсивном наступлении", — отметил Кухарчук.
По его мнению, украинские воины хорошо выполняют свою работу в районе Бахмута, если учитывать имеющиеся силы и средства. Они отодвигают врага, разбили 72-ю бригаду РФ, а 57-я бригада врага "не очень хорошо себя чувствует". Однако военный подчеркнул, что отсутствие западной техники на его направлении не связано с предвзятым отношением.
"Вероятнее, просто те бригады, которые готовились непосредственно к этому процессу, получили лучшее вооружение. Мы же стояли в обороне долгий период времени для того, чтобы "вагнеры" не имели возможности продвинуться дальше, и тоже понесли очень большие потери в бронетехнике. Просто нас к этому (к наступлению — ред.) не готовили, но мы как штурмовая бригада охотно приняли в этом участие", — пояснил командир.
Война в Украине - последние новости с фронта
По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 218 тыс. 500 (+590 в сутки) человек.
ВСУ за минувшие сутки отбили попытки наступлений на Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта произошло 36 боевых столкновений с врагом.
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что РФ перебрасывает на Бахмутское направление наиболее боеспособные части.