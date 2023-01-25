Бывший советник главы ОП отметил, что войска РФ начали действовать под прикрытием сразу нескольких вертолетов Ка-52 в районе Угледара.

Российские войска пошли в новое наступление в Донецкой области под прикрытием сразу нескольких ударных вертолетов Ка-52.

Как отметил бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским блогером Марком Фейгиным, речь идет об эскалации в районе Угледара.

"Под Угледаром пошли они в наступление. Они сами об этом объявили. Мы можем сказать, что это злые языки утверждают. Наше командование признало, что они обстреляли Угледар. Та же 155-ая бригада, 40-ая бригада морской пехоты и какой-то там еще полк. Вот они дружненько побежали вперед", - сказал Арестович.

При этом командование воздушных сил Украины уточнило, что там были сбиты три вражеских ударных вертолета типа Ка-52, которые пытались прикрыть наступление оккупантов с воздуха, отметил бывший советник главы ОП.

"Это очень большая потеря. Вертолет очень сильный, очень живучий. Машина, которая доставляет нам кучу неприятностей", - сказал он.

При этом всего Украина якобы сбила уже около 30-ти таких летательных аппаратов.

Ситуация на фронте

Согласно оперативным данным Генштаба, по состоянию на утро 25 января враг несет многочисленные потери на фронте, но не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 900 оккупантов. Общие потери личного состава врага составляют 123 тысячи 80 человек.

При этом Генштаб призвал украинцев быть бдительными, поскольку сейчас сохраняется особо высокая угроза авиационных и ракетных ударов РФ по Украине.

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