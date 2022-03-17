Оккупанты схватили его прямо в рабочем кабинете.

В четверг, 17 марта оккупанты взяли в плен мэра Великобурлукской общины Виктора Терещенко.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, Терещенко похитили с рабочего места.

"Русские проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Это позорное преступление", - заявил Синегубов.

Глава ОГА отметил, что давление оккупантов не повлияет на деятельность власти, которая будет делать все, чтобы защитить мирное население общин Харьковщины, в том числе и Великобурлукской общины.

Напомним, что оккупанты ранее похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха. Кроме того, захватчики взяли в плен мэра Мелитополя. Его обменяли на 10 оккупантов.

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