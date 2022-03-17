Зеленский напомнил, что в Бердянске тысячи горожан вышли на акцию протеста против оккупантов из РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не может больше доверять имеющимся институтам, а должна искать новые гарантии и создавать новые инструменты.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что 16 марта удалось освободить из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Нашего украинского Мелитополя, который не подчинился и не подчинится оккупантам. Иван Федоров на свободе. Говорил с ним сегодня", - сказал он.

Зеленский рассказал, что оккупанты похитили Федорова еще 11 марта и пытались склонить его к коллаборации.

"Но наш парень выдержал. Не сдался. Как выдерживаем мы все. Вы все. Как мы все не сдаемся. Потому что мы - украинцы. И всегда защищаем своих и свое", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в Бердянске снова состоялась акция протеста против оккупантов из Российской Федерации.

"Тысячи храбрых мирных людей вышли против вооруженных российских военных. И сказали им все, все, чего они заслуживают. Это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, городского голову Мелитополя Ивана Федорова обменяли на российских солдат-срочников. За него отдали девять человек из РФ.