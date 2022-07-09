В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Под утро российские оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам", - отметил он.

По его данным, этот "коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы".

Резниченко уточнил, что в результате удара повреждена школа и несколько домов. Сгорела машина, стоявшая рядом.

Как сообщал УНИАН, 8 июля российские захватчики также обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Удары пришлись по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской. В Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка, взрывная волна выбила стекла в доме. В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Обошлось без пострадавших.

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