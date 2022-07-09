Под утро российские оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам", - отметил он.
По его данным, этот "коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы".
Резниченко уточнил, что в результате удара повреждена школа и несколько домов. Сгорела машина, стоявшая рядом.
Как сообщал УНИАН, 8 июля российские захватчики также обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Удары пришлись по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской. В Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка, взрывная волна выбила стекла в доме. В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Обошлось без пострадавших.