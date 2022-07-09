Оккупационные российские войска пытались совершить прорыв на севере Херсонской области.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
"В районе Князевки и Ольгиного противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Успеха не было. Получив отпор, ретировался", – сообщил Назаров.
Также сообщается, что Белую Криницу россияне атаковали вертолетами Ка-52, а из тяжелой артиллерии обстреляли Большую Костромку на юге Днепропетровской области.
Под обстрел из Градов попало село Червоногригоровка в Днепропетровской области. Оно находится на правом берегу Днепра напротив Энергодара и Запорожской АЭС.
Россия за сутки понесла огромные потери на этом направлении – почти 200 человек, 42 единицы техники, три склада с боеприпасами.
Ситуация на Херсонщине:
Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения.
В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным.
Вместе с тем оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россияне планируют 11 сентября.
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