Ночью оккупанты нанесли удар по центральной части города.

Минувшей ночью город Славянск подвергся очередному обстрелу российских оккупантов, в результате чего поврежден один из центральных районов.

Об этом сообщил начальник славянской МВА Вадим Лях.

"На этот раз город "освободили" от автомойки и спортзала в переулке Андреевском. В спортзал MegaGYM я ходил последние четыре месяца. Завтрашнее посещение отменяется", - отметил глава общины.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты постоянно обстреливают город. Так 2 сентября утром российские оккупанты обстреляли детский сад в Славянске. В частности, был разрушен детский сад "Теремок" на ул. Торской. К счастью, тогда обошлось без жертв.

А 31 августа мэр города Вадим Лях сообщил, что в Славянске разные степени повреждения получили около 600 домов, а всего в городе 615 многоэтажек и до 20 тыс. частных зданий.

Вас также могут заинтересовать новости: