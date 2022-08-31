Интенсивность обстрелов города противниками возрастает, отметил мэр.

Оккупанты ночью ударили по Славянску из РСЗО и ракетами С-300.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал мэр города Вадим Лях.

Город снова обстреляли. Враг использует тяжелое оружие - РСЗО и ракеты С-300. К счастью, погибших нет", - отметил он.

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Лях отметил, что интенсивность обстрелов города усиливается, потому что обстреливают не только ночью, но и днем.

По словам мэра, в Славянске в результате обстрелов повреждено около 600 домов, а всего в городе 615 многоэтажек и до 20 тысяч частных зданий.

Напомним, ночью оккупанты нанесли удар по Славянску. Прилетело на ул. Торская и Светлодарска, обошлось без жертв.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в Донецкой области из-за оккупантов погибли четыре человека, а еще двое - получили ранения.

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