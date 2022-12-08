Удар, вероятно, был нанесен из зенитно-реактивной системы С-300.

Около 23:50 в среду, 7 декабря, Николаев подвергся вражескому ракетному обстрелу.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, по предварительной информации, удар был нанесен из зенитно-реактивной системы С-300.

"Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждениям подверглась техника. Без жертв и пострадавших", – отметил он.

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В видеообращении он также добавил, что это первый обстрел Николаева за почти месяц – в последний раз город атаковали 11 ноября.

"Они специально выехали ближе к линии фронта, на дистанцию для обстрела, и намеренно обстреляли Николаев без каких-либо военной задачи", – сказал он и отметил, что военные уже готовят ответ врагу.

Николаевская областная прокуратура сообщила, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры также показать фото последствий атаки.

Как сообщил городской голова города Александр Сенкевич, по меньшей мере 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве.

"Это преимущественно пассажирские автобусы и автомобильная техника. Также повреждения получило двухэтажное здание – оно частично разрушено", - отметил он.

Мэр уточнил, что близлежащие жилые дома не пострадали.

Ситуация в Николаеве

11 ноября стало известно, что почти вся Николаевская область освобождена от российских захватчиков. Под оккупацией остается Кинбурнская коса, где расположены три населенных пункта с небольшим количеством населения.

Американские аналитики из ISW утверждают, что после получения контроля над косой ВСУ смогут отражать удары российских оккупантов по побережью Черного моря.

Виталий Ким объяснял, что операция по очистке косы от врага это "вопрос длительного времени".

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