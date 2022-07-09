Также зафиксировано четыре вражеских прилета по Дружковке, информация о пострадавших выясняется.

Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области. Несколько человек получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Часовом Яре россияне обстреляли железнодорожную станцию — несколько человек получили легкие контузии", - сообщил он.

Кириленко также рассказал, что зафиксировано четыре прилета в Дружковку.

"По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждены больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем", - сообщил он.

Тем временем в Славянске вражеский снаряд попал в частный дом — хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.

Напомним, вчера стало известно, что враг имеет частичный успех в районе Верхнекаменского Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: