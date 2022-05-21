Есть приходы - в Эсманской общине Шосткинского района.

Российские оккупанты утром субботы обстреляли территорию Сумщины из артиллерии.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, вечер пятницы на приграничье был более-менее тихим, разве что раздавались одиночные и автоматические выстрелы из стрелкового оружия.

"На территории России, но рядом с границей. Это происходило по границе в Шалыгинской общине Шосткинского района. Надеюсь, орки там перестреляли друг друга", - заметил он.

Уже утром оккупанты открыли огонь из артиллерии.

"А вот утро у нас снова началось не с кофе: почти в 8 утра российские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории. Приходы - по Эсманской общине Шосткинского района. Потерь нет", - добавил Живицкий.

В Оперативном командовании "Север" отметили, что зафиксировали 6 приходов в сторону населенного пункта Кучеровка.

Как писал УНИАН, 19 мая оккупанты с территории РФ обстреляли Сумщину вдоль всей границы: били из САУ, минометов и стрелкового оружия.

Российская Федерация продолжает удерживать войска у границы с Черниговской и Сумской областями с целью сковывания действий подразделений сил обороны Украины.

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