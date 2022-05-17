Ее можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд.

В Николаеве с 16 мая централизованное водоснабжение будет осуществляться по графику.

Об этом сообщает городское коммунальное предприятие "Николаевводоканал".

"В течение прошлой недели работники ГКП "Николаевводоканал" наполняли водопроводную сеть города, а потому были перебои с водоснабжением. С сегодняшнего дня вода для николаевцев будет централизованно подаваться согласно графику: с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00. В эти часы только в случае проведения ремонтных работ может не быть воды. Мы обязательно заранее предупредим", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в период с 10:00 до 18:00 работники "Николаевводоканала" с помощью производственных подразделений будут заполнять водопроводную сеть города, ведь сейчас водозабор осуществляется из Бугского лимана, поэтому для очистки этой воды нужно больше времени.

"Однако даже после очистки такую воду все равно употреблять запрещено - ее можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд", - отметили на предприятии.

Нет воды в Николаеве: что произошло

Как сообщал УНИАН, в середине апреля из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город.

3 мая Кабинет министров выделил 56 млн грн "Николаевводоканалу" для бурения артезианских скважин, которые должны обеспечить город водой.

С 13 мая началось водоснабжение жилых домов города.

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