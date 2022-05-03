Обстрелы зарегистрированы следователями полиции.

Оккупанты сегодня обстреляли парк Горького и стадион "Динамо" в Харькове.

Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Сегодня вновь был обстрелян парк Горького и за компанию "досталось" стадиону "Динамо". Как известно, российские войска бьют "только по военным объектам", поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле", - отметил он.

Болвинов обнародовал фото последствий обстрелов, отметив, что одна из точек прилета - прямо на дорожке, по которой сегодня утром бегал.

"Завтра придется перепрыгивать. Обстрелы зарегистрированы следователями. Восстановим, сделаем еще лучше и побежим дальше, вперед, только вперед!",- написал Болвинов.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на Харьковщине за сутки в результате обстрелов оккупантов один человек погиб, трое получили ранения. За прошедшие сутки оккупанты нанесли по Харькову два удара из реактивных систем залпового огня и совершили артиллерийский обстрел.

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