В штабе назвали это очередной провокацией.

Сегодня вечером российско-оккупационные войска обстреляли Луганск из тяжелого вооружения.

Об этом сообщают в штабе ООС.

"Около 21:00 российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что боевики подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и осуществляют хаотичные обстрелы населенных пунктов при отсутствии агрессивных действий со стороны украинской армии.

Читайте такжеОккупанты готовят новые провокации с обстрелами населенных пунктов на Донбассе – разведка"Очевидным является то, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации", - сообщили в штабе.

В ООС подчеркнули, что их подразделения неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права.

"Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна - оккупант", - говорится в сообщении.

Обострение на Донбассе

18 февраля главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

В свою очередь боевики обвинили ВСУ в провокациях и обстрелах оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.