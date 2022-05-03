Оккупанты пытаются прорваться на территорию завода.

Российские оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в комментарии "Украинской правде" заявил, что оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода.

"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданских женщины, а сейчас происходит штурм "Азовстали", - сказал он.

Сначала об этом сообщил в своем Телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

"Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". Больше деталей пока нет", - писал он.

Цаплиенко напомнил, что перед штурмом авиация РФ несколько часов подряд бомбила "Азовсталь". Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя.

В Минобороны РФ уже нашли оправдание для штурма и цинично заявили, что "начали уничтожать огневые позиции "Азова" и ВСУ на "Азовстали", когда те нарушили режим тишины".

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Первая группа примерно из 100 человек выехала на подконтрольную территорию. 2 мая они прибыли в Запорожье.

Утром 2 мая в Мариуполе началась вторая волна эвакуации. В мэрии Мариуполя добавили, что также есть предварительная договоренность о приобщении, присоединении людей в Мангуше, в Бердянске и приобщении колонн из собственного транспорта.

Как сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, из бомбоубежищ, расположенных на территории "Азовстали", уже удалось вывести более 100 человек.

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