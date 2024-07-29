Враг пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, которые понесли потери.

Оккупационные войска на Харьковском направлении в районах Глубокого готовят штурмовые группы к наступлению. Как рассказали в ОТГ "Харьков", противник также продолжает атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

"Враг усилил воздушную разведку с применением БПЛА на Харьковском направлении. Так, в районе Сотницкого Казачка оккупанты усиливают посты боевой охраны на собственной территории. В то же время вблизи Глубокого армия РФ готовится к наступательным действиям штурмовых групп, пополняя запасы и пытаясь доукомплектовать подразделения, которые понесли потери личного состава, а также проводят разведку маршрутов выдвижения. Во время ротации россияне заменили подразделения в районе населенного пункта Гатище", - отмечаются офицеры.

По их словам, на Харьковском направлении за минувшие сутки россияне потеряли 136 солдат и 53 единиц вооружения и военной техники, среди которых один танк, 16 артиллерийских систем, 10 автомобилей, пять единиц специальной техники и 21 БПЛА.

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Война в Украине - ситуация в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Сейчас враг продолжает давить, несмотря на свои большие потери. Об этом заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Федоренко отметил, что российские захватчики отправляют в бой даже механиков, поваров и других военных, которые должны были бы заниматься обеспечением, а не идти на позиции.

Ранее представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что сейчас россияне "уменьшили аппетиты" в Харьковской области.

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