Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы.

Оккупанты на Донбассе открывали огонь из гранатометов и ранили одного военного ВСУ. Защитник Украины находится в больнице, сейчас он в удовлетворительном состоянии.

О ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 23 января 2022 года сообщается на странице ООС в Facebook.

Так, российско-оккупационные войска вновь игнорируют договоренности, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

"На протяжении прошлых суток, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения: 3 детей, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также сброс гранатометного выстрела с помощью БПЛА", - говорится в сообщении.

Враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи Травневого. А возле Водяного, в Донецкой области, оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Также боевики сбросили выстрел ВОГ-25, используя беспилотный летательный аппарат.

Один военный ВСУ получил ранения. Его госпитализировали. Защитник Украины находится в удовлетворительном состоянии.

"По состоянию на 7 часов утра, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., а также гранатометов различных систем", - добавили в сводке ООС.

Читайте такжеСамая большая помощь с 2014 года: в Украину прибыла первая партия летального оружия от СШАТакже сообщается, что военные Украины открывали ответный огонь. Однако они, в отличие от оккупантов, не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцам представили алгоритмы действий на случай, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

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