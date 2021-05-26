Вследствие обстрела российско-оккупационными войсками села Славное на Донбассе ранили мирного жителя.
Об этом сообщили в Марьинской городской военно-гражданской администрации.
«26 мая в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у человека произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмотореск, гемоторогичний шок 2-й степени», - говорится в сообщении МВЦА в Facebook.
Согласно сообщению, раненого сразу доставили в Кураховскую городскую больницу, сейчас его направили в военный госпиталь №66 г. Покровска.
Читайте такжеПод обстрел боевиков на Донбассе попал поселок: журналисты показали последствия (видео)Отмечается, что полные обстоятельства событий устанавливаются.
Ситуация на Донбассе: обстрелы 25 мая
За прошедшие сутки, 25 мая, российские оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Возле Водяного вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили в сторону украинских позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.
Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.
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