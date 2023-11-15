Он отметил, что оккупанты мощно держатся за Бахмут.

Российские оккупационные войска значительно усилили свои действия на Бахмутском направлении. Об этом заявил сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

"Ситуация к югу от Бахмута выглядит следующим образом: мы атакуем – нас атакуют. За последнюю неделю Силы обороны деоккупировали несколько позиций, а россияне на следующий день пытаются эти позиции возвращать. Враг не жалеет ни сил, ни средств, ни людей, чтобы это делать. Когда противник раскрывается, то мы его уничтожаем", – пояснил он эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что оккупанты мощно держатся за Бахмут. Враг подтягивает туда свои резервы, теряет много техники и личного состава.

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"Наша задача состоит в том, чтобы понемногу освобождать территории. Одна-две позиции врага, 10-50 метров освобожденной украинской земли – это уже большой результат. Надо закрепляться и прикрывать пехоту, чтобы двигаться дальше", – резюмировал Маляревич.

Война в Украине: ситуация на фронте

Россияне потеряли под Авдеевкой боевые машины пехоты БМП-1У, которые были украдены у армии Грузии в 2008 году. Всего тогда россияне украли у Грузии 14 единиц БМП-1У.

Всего в течение суток на фронте произошло более 50 боестолкновений. Враг атаковал почти на всех направлениях фронта. В частности, штурмовые действия противник вел Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

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