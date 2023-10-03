Атаки на восточном участке фронта За прошедшие сутки происходили по всем линиям. Русские пытались контратаковать.

Украинские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута. Представитель Восточной группы войск ВС Украины капитан Илья Евлаш заявил, что тяжелые бои продолжаются к югу от Бахмута в районе железнодорожного пути, вдоль которого проходит нынешняя российская линия защита. Заняты более выгодные позиции вблизи одного из освобожденных населенных пунктов.

Как говорится в отчете ISW, российские войска стремятся любой ценой удержать линию обороны вдоль железной дороги к югу от Бахмута. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска продолжали попытки продвинуться на восток от железнодорожной линии возле Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и что украинские войска занимают неопределенные "более выгодные" позиции в этом районе.

Российский источник утверждает, что чеченский отряд спецназа "Ахмат" и 1-й батальон 4-й ОМСБр отбили украинскую атаку вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута). В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Андреевки.

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Зато оккупанты продолжили контратаки в районе Бахмута, но не продвинулись 2 октября. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Андреевки. Российский милблогер заявил, что российские войска контратаковали возле Клещеевки.

ISW также отмечает, что 2 октября российские войска продолжили наступление на линии Авдеевка-Донецк и имели продвижение. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска 1 и 2 октября захватили несколько украинских позиций вблизи Северного (6 км западнее Авдеевки), керамика (14 км северо-западнее Авдеевки) и Степного (8 км северо-западнее Авдеевки).

Генштаб ВСУ утверждал, что украинские силы отразили российские атаки к востоку от Степного и вблизи Авдеевки, Керамика, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки (на западной окраине города Донецк) и Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блогер утверждал, что украинские силы контратаковали против российских сил в направлении населенных пунктов под Авдеевкой.

Битвы на Донбассе

Генштаб ВСУ сообщил, что россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время на Лиманском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники успешно отбили вражеские атаки. Всего на передовой произошло более 20 боевых столкновений.

Между тем Силы обороны нанесли удары по российским позициям. Удалось поразить районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и артиллерийские средства российских оккупационных войск.

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