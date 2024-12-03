Сейчас на месте удара работают "все соответствующие службы".

Российские оккупационные войска в ночь на 3 декабря атаковали Ровенскую область дронами-камикадзе. Захватчики нанесли удары по энергообъекту в Ровенской области.

"Опять вражеская атака на Ровенскую область. Целью стал объект энергетической инфраструктуры", - сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

По его словам, сейчас на месте удара работают "все соответствующие службы". По предварительным данным, в результате российского воздушного удара обошлось без пострадавших.

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Коваль обещал, что позже раскроет более подробную информацию о последствиях вражеской атаки в регионе.

По данным Воздушных сил ВСУ, тревога в регионе началась в 02:12 и продолжалась до 04:06. Дроны двигались в регионах, граничащих с Ровенской областью, в частности, в Хмельницкой, Житомирской и Тернопольской областях.

Атаки на энергетику

28 ноября Россия устроила массированную атаку на Украину. Во время российского обстрела в целом было обнаружено 188 средств воздушного нападения.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что у украинцев этой зимой может не быть света по 4-8 часов в день.

Как сообщал УНИАН, отключения света в Украине будут продолжаться всю зиму. Продолжительность отсутствия электричества будет зависеть от погоды и скорости восстановления после ударов РФ.

Этой ночью российские оккупационные войска попали в объект критической инфраструктуры в городе Тернополь.

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