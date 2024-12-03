Местных жителей призвали сделать запасы воды.

Российские оккупационные войска в ночь на 3 декабря атаковали ударными дронами город Тернополь. Врагу удалось попасть в объект критической инфраструктуры.

Как сообщает в Telegram Тернопольский городской голова Сергей Надал, сейчас Тернополь частично без света.

"Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества", - пишет мэр.

Видео дня

По его словам, сотрудники экстренных служб и энергетики работают над устранением последствий атаки россиян. В то же время Надал призвал местных жителей сделать запасы воды, поскольку из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.

"Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны", - подытожил городской голова.

Атака на Тернополь - что известно

Как сообщал УНИАН, в Тернополе в ночь на 2 декабря в результате российской дроновой атаки загорелся жилой дом.

Начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в результате попадания "шахеда" в дом погиб человек, есть раненые.

Впоследствии в в ГСЧС показали последствия удара "шахеда". Спасатели отметили, что "шахед" повредил многоквартирный дом. Возник масштабный пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: