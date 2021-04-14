В РФ выступили с новыми обвинениями в адрес Украины и ее международных партнеров.

В Совете безопасности России заявили об угрозу терактов в оккупированном Крыму, обвинив в этом Украину, США и ряд стран Европейского Союза.

Как пишет российский "Интерфакс", с соответствующими обвинениями выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время посещения оккупированного Севастополя.

"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - заявил он.

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Причинами этого российский чиновник назвал "деструктивную деятельность США, контролируемых ими (стран) блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Юрий Годован