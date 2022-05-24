Листовки с угрозами появились во временно оккупированных городах Украины.

Украинские партизаны продолжают напоминать российским военным и коллаборантам о неминуемой расплате. Во временно захваченных населенных пунктах Украины время от времени появляются листовки с угрозами оккупантам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В листовках украинские партизаны обещают россиянам уничтожать их так, как раньше подпольщики в свое время уничтожали нацистов.

"Листовки с такими заявлениями, а также угрозами Нюрнбергского трибунала для рашистов, появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ указали, что охота партизан на российских оккупантов открыта.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские партизаны не дают покоя россиянам на временно оккупированных территориях Украины. Так, 18 мая утром в Мелитополе прогремел взрыв его слышали практически во всех районах города. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что оккупанты отделались легким испугом, потому что рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала и подрыв повредил путь, а не сам поезд.

23 мая городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что в результате успешной спецоперации во временно оккупированном городе слышали выстрелы и видели клубы черного дыма от взорванных железнодорожных путей.

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