Мужчина указал, когда началась "бахкание", которое устроила Россия.

Житель Софиевской Борщаговки рассказал детали "бахкания", которое утром 23 января организовала Россия Киеву ракетным ударом.

По словам мужчины, он живет рядом с домом, который повредили обломки ракеты. Было 06:45, когда началось "все это бахкание", сказал он УНИАН.

Он отметил, в зоне удара стояли "сумасшедшие" дым и огонь. Вспыхнули припаркованные машины рядом с эпицентром взрыва, к ним невозможно было нормально подойти.

"Мгновенно загорается это все здание, гаражи эти загораются, дым сумасшедший, огонь сумасшедший. Нельзя подойти за 10 метров! В машинах горючее было, начали баки вырываться, туда подходить невозможно было", - говорит он.

Воспоминания киевлян о страшном утре 23 января

Утром ударом РФ также повредило спорткомплекс и мастерскую Киевского колледжа архитектуры, строительства и управления. Страшными воспоминаниями с УНИАН делился директор учреждения Валерий Булгаков, упоминая о крови и пострадавшем мужчине, которому пытались помочь.

Также еще один житель Киева рассказал украинским СМИ, что выбегал из собственного дома в том, в чем был, чтобы спастись. Небо стало красным, потом был удар, заявил он.

По данным КМВА, по состоянию на 11:23, известно о 22 пострадавших в Киеве (13 из них госпитализированы). Напомним, что силы ПВО утром сбили 21 ракету РФ, однако враг запустил почти в половину больше целей.

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