Правоохранители разыскивают его сообщников и других коллаборантов.

В Одесской области разоблачили и задержали коллаборанта, который поддерживал в соцсетях военные действия РФ против Украины. Он одобрял агрессию и ждал русских.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы разоблачили на распространении информационных материалов в поддержку военной агрессии России против Украины коллаборанта – жителя города Килия Одесской области. Этот человек значительно активизировал свою Интернет-пропаганду с началом полномасштабного вторжения оккупационных войск.

"По заданию кураторов из спецслужб России, злоумышленник через свои "сообщения" в соцсетях, дискредитировал Вооруженные силы Украины, распространял вражескую пропаганду в поддержку захватнической политики Кремля. Кроме того, в русских публикациях и репостах коллаборационист открыто поддерживал агрессивную политику президента Путина в отношении Украины и призвал к изменению государственных границ Украины", - сказано в сообщении.

У злоумышленника обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие его преступную деятельность. В частности, администрирование ним ряда групп в запрещенной на территории нашего государства соцсети, его контент был направлен, в первую очередь, на жителей юго-западного региона Одесской области.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Также решается вопрос об инкриминировании ему ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются дальнейшие мероприятия по выявлению на территории области его сообщников и других коллаборантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре нашли и задержали фанатку "русского мира" из Лисичанска. Она поддерживала войну и ждала оккупантов.

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