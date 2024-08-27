Самый масштабный удар России по Украине 26 августа отличался одной довольно неожиданной деталью, пишет Defence Express.
Отмечается, что эта деталь касается использования стратегических бомбардировщиков Ту-95, осуществивших пуски крылатых ракет из района Волгоградской области и Каспийского моря.
"По сообщению Командования Воздушных сил в воздушное пространство Украины вошло 77 крылатых ракет Х-101. А во время сообщений о текущих угрозах около 5 утра было объявлено, что зафиксирована активность 11 самолетов Ту-95МС. То есть каждый из них нес по 7 крылатых ракет, а учитывая то, что часть российских ракет падает еще на территории РФ, возможно речь идет о полной загрузке 8 ракетами Х-101 каждого Ту-95. Напомним, что во внутренней барабанной пусковой установке Ту-95 возможно размещение до шести ракет типа Х-55/Х-555, но в нее Х-101 не влезают, поэтому для их запуска используют пилоны", - говорится в публикации.Видео дня
В Defence Express акцентировали, что очень длительное время фиксировалось то, что один Ту-95 обычно запускал 1-3 ракеты.
"То есть использование Ту-95 с полной загрузкой для РФ действительно аномально. При этом предполагается, что использование стратегических бомбардировщиков с минимальной боевой нагрузкой связано с попыткой уменьшить расход ресурса машины. Поэтому решение загрузить полный боекомплект вряд ли могло быть принято без дополнительных разрешений высших инстанций или вообще является результатом прямого указания Кремля", - отмечается в статье.
Отмечается, что еще одной "аномалией" была связана с Ту-22М3, осуществлявших запуск ракет Х-22:
"Около 8 утра, Воздушные силы сообщили, что зафиксировали 6 самолетов Ту-22М3. Но сообщено о том, что были запущены только 3 ракеты Х-22, из которых была сбита только одна. При этом один Ту-22М3 может нести до трех ракет Х-22, поэтому общий залп мог составлять до 18 ракет. Хотя обычно эти самолеты несут по 1-2 ракете, а их использование вообще стало очень эпизодическим".
Одним из немногих объяснений такого несоответствия является то, что российские летчики не смогли осуществить запуск Х-22, либо из-за неисправности, либо из-за удачного противодействия Сил обороны Украины. Или же определенное количество Х-22 упало где-то в Воронежской области, отметили в Defence Express.
Удар России 26 августа - что сообщалось
Напомним, 26 августа российские войска осуществили комбинированную атаку, в которой задействовали 127 ракет различных типов и 109 дронов.
Известно, что российский обстрел привел к гибели 7 человек, еще 47 украинцев получили ранения. Также известно о разрушениях и повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, которые уже привели к аварийным отключениям.