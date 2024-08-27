26 августа российские войска осуществили комбинированную атаку.

Самый масштабный удар России по Украине 26 августа отличался одной довольно неожиданной деталью, пишет Defence Express.

Отмечается, что эта деталь касается использования стратегических бомбардировщиков Ту-95, осуществивших пуски крылатых ракет из района Волгоградской области и Каспийского моря.

"По сообщению Командования Воздушных сил в воздушное пространство Украины вошло 77 крылатых ракет Х-101. А во время сообщений о текущих угрозах около 5 утра было объявлено, что зафиксирована активность 11 самолетов Ту-95МС. То есть каждый из них нес по 7 крылатых ракет, а учитывая то, что часть российских ракет падает еще на территории РФ, возможно речь идет о полной загрузке 8 ракетами Х-101 каждого Ту-95. Напомним, что во внутренней барабанной пусковой установке Ту-95 возможно размещение до шести ракет типа Х-55/Х-555, но в нее Х-101 не влезают, поэтому для их запуска используют пилоны", - говорится в публикации. Видео дня

В Defence Express акцентировали, что очень длительное время фиксировалось то, что один Ту-95 обычно запускал 1-3 ракеты.

"То есть использование Ту-95 с полной загрузкой для РФ действительно аномально. При этом предполагается, что использование стратегических бомбардировщиков с минимальной боевой нагрузкой связано с попыткой уменьшить расход ресурса машины. Поэтому решение загрузить полный боекомплект вряд ли могло быть принято без дополнительных разрешений высших инстанций или вообще является результатом прямого указания Кремля", - отмечается в статье.

Отмечается, что еще одной "аномалией" была связана с Ту-22М3, осуществлявших запуск ракет Х-22:

"Около 8 утра, Воздушные силы сообщили, что зафиксировали 6 самолетов Ту-22М3. Но сообщено о том, что были запущены только 3 ракеты Х-22, из которых была сбита только одна. При этом один Ту-22М3 может нести до трех ракет Х-22, поэтому общий залп мог составлять до 18 ракет. Хотя обычно эти самолеты несут по 1-2 ракете, а их использование вообще стало очень эпизодическим".

Одним из немногих объяснений такого несоответствия является то, что российские летчики не смогли осуществить запуск Х-22, либо из-за неисправности, либо из-за удачного противодействия Сил обороны Украины. Или же определенное количество Х-22 упало где-то в Воронежской области, отметили в Defence Express.

Удар России 26 августа - что сообщалось

Напомним, 26 августа российские войска осуществили комбинированную атаку, в которой задействовали 127 ракет различных типов и 109 дронов.

Известно, что российский обстрел привел к гибели 7 человек, еще 47 украинцев получили ранения. Также известно о разрушениях и повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, которые уже привели к аварийным отключениям.

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