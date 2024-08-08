Захватчики нанесли удар из артиллерии.

Российские оккупанты ударили по территории больницы в Никополе. В результате этого обстрела погиб 50-летний мужчина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Также в результате удара было повреждено здание самого учреждения, гаражи, авто и линия электропередач.

"Трагическая весть из Никополя. Россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь до последнего. К сожалению, спасти раненого не удалось", - написал Лысак. Видео дня

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Сумской области объявили об обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района. Решение приняли из-за интенсивных обстрелов оккупантами.

Известно, что в Краснопольской, Николаевской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской громадах живут около 6 тысяч человек, в том числе 425 детей.

Сегодня армия РФ нанесла авиационный удар по зданию школы в селе Могрица, убив двух братьев, младшему было всего шесть лет. Еще два человека получили раненых в других населенных пунктах этого района.

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