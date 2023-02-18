Оккупанты били по гражданским объектам и помещениям мирного населения.

За минувшие сутки Россия нанесла 10 ракетных и 29 авиационных ударов по Украине.

"Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения", - отметил Генштаб в утренней сводке.

В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

"Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины", - говорится в сводке.

Кроме этого, за последние сутки украинские военные отбили вражеские атаки в районах 20 населенных пунктов трех областей - Луганщины, Донетчины, Харьковщины.

Вражеские атаки по Украине - что надо знать об ударах РФ

Накануне российские пропагандисты заявили, мол, принято решение о массовом применении на войне против Украины авиации, которую до этого РФ берегла. Враг рассчитывает на то, что таким образом удастся нанести значительный урон ВСУ, хоть и ценой больших потерь самолетов и вертолетов, которые будут сбивать.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эти угрозы, заявил, что запугивания россиян не будут иметь последствий. Он подчеркнул, что уровень эффективности противовоздушной обороны и защиты Украины выше, чем когда-либо за все времена независимости, а процент сбития украинскими военными вражеских воздушных целей - от 50% до 85%.

Одновременно оккупанты увеличили количество обстрелов украинских территорий накануне 23 февраля, когда в России празднуют День Советской Армии. Также, по информации СНБО, Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозировал, что к 24 февраля враг накапливает ракеты с целью нанести удары в три волны, показав таким образом, что якобы еще есть "порох в пороховнице".

Вас также могут заинтересовать новости: