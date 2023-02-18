Речь идет о Луганщине и Донецкой, а также Харьковской области.

За сутки украинские военные отбили вражеские атаки в районах 20 населенных пунктов в трех областях.

"За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопопивка и Кременная Луганской области и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Раздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

Также за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы отбили вражеские атаки неподалеку населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области.

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Ситуация на фронте: последние новости

Российские оккупанты ведут наступление на пяти направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Тем временем ВСУ продолжают "минусовать" оккупантов и их технику. За минувшие сутки авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, а артиллерия удачно отработала по огневой позиции российских С-300.

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 141 тысячу 260 человек личного состава. Россияне ведут новое наступление, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи к годовщине вторжения в Украину.

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