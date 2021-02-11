Боевики открыли огонь по позициям украинской армии.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе вечером в четверг погиб украинский военный. Эта потеря стала второй с начала суток 11 февраля.

Как сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook, в 20:45 боевики в очередной раз нарушили установленное перемирие и обстреляли позиции ВСУ вблизи Новомихайловки.

"В результате обстрела один из защитников Украины погиб. На обстрел российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ. Командование ОТГ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на месте происшествия сейчас работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

Обострение на Донбассе: что было раньше

11 февраля в районе ООС побывал президент Владимир Зеленский и послы иностранных стран.

В этот же день снайпер террористов смертельно ранил украинского воина.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что нарушения "тишины" на Донбассе не расследуются, поскольку стороны не смогли договориться о создании общего координационного механизма для принятия дальнейших мер.

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Автор: Юрий Годован