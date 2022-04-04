В результате вражеской атаки в областном центре никто не пострадал, отметил глава Тернопольской ОВА.

Российские захватчики попытались разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе.

Об этом сообщил председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Телеграм.

"Во время воздушной тревоги, примерно в 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе", - написал он.

Труш отметил, что пострадавших нет, а на месте работают сотрудники ГСЧС и полиции.

Он попросил не публиковать фото и не распространять неофициальной информации.

Напомним, утром 4 апреля городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что ночью в областном центре был слышен взрыв, и его причины выясняются. Он отмечал, что стоит подождать официальных данных по ракетному обстрелу Тернопольщины.

Стоит отметить, что рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, расположенные в центре и на востоке нашего государства.

Позже противник запускал ракеты и по западной части Украины, в частности, под Львовом был атакован Международный центр миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон).

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