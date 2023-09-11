24 августа Россия атаковала гражданское грузовое судно в Черном море, удар отразила украинская противовоздушная оборона.
Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак, выступая в парламенте с докладом о саммите G20, который он посетил в Нью-Дели, пишет Reuters. Это первый случай, когда официальное лицо прокомментировало обстрел судна, отмечает агентство.
"Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные обстреляли гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", - сказал Сунак.
Ракеты были нацелены на грузовое судно под либерийским флагом, пришвартованное в порту, и были успешно сбиты, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании. Среди них были две ракеты "Калибр", выпущенные из ракетоносца Черноморского флота.
Опасность в Черном море
Напомним, Россия вышла из зерновой сделки, заявив, что будет рассматривать суда, которые следуют в украинские порты, как потенциальных перевозчиков военных грузов.
В Соединенных Штатах и Великобритании также предупреждали, что россияне могут провести "операцию под чужим флагом" и атаковать гражданские суда, чтобы обвинить в нападении Украину.
На днях стало известно, что британские военные самолеты патрулируют акваторию Черного моря для предупреждения атак по кораблям с украинским зерном.