Из-за взрывов пострадало помещение средней школы и жилой дом.

Украинская сторона СЦКК обнародовала фото последствий обстрела украинского села Павлополь в Донецкой области.

Как отмечается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, 5 февраля 2022 года с 12:20 до 12:30 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт, сбросив с БПЛА минно-взрывные устройства.

"Наблюдательной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена верификация последствий указанного обстрела. Запуск БПЛА ударного типа осуществлялся из населенного пункта Верхнешироковское. Над населенным пунктом Павлополь БПЛА осуществил сброс четырех минно-взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В результате взрывов пострадало здание средней школы №19 на улице Молодежная, 19, и жилой дом на улице Молодежная, 21.

"Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов жизнями и здоровьем мирного населения", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 5 февраля, оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотника четыре взрывных устройства на гражданский сектор Павлополя.

"Работал беспилотник, который сбросил четыре самодельных взрывных устройства. Два из них упали рядом с жилыми домами: повредило два окна. И два упали на здание Павлопольской школы, которая не работает: повредило крышу", - рассказал глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи.

Читайте такжеЛукашенко высказался о войне с Украиной: продлилась бы "максимум 3-4 дня"Кроме того, ранее оккупанты с беспилотника ударили по КПВВ "Гнутовое" в Донецкой области. Украинского военного спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

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