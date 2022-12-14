В Херсоне из-за российских обстрелов сегодня погибли двое гражданских, еще два человека были ранены.
Противник обстрелял Днепровский район города, снаряды врага попали в жилые дома, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Председатель ОВА напомнил, что в результате обстрела погиб 8-летний мальчик, которого врачи пытались реанимировать в течение часа.
Янушевич также рассказал, что еще одну женщину российский обстрел застал по дороге домой - от полученных ранений она погибла на месте.
"Два человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - добавил он.
Ситуация в Херсоне сейчас - что надо знать
Российские захватчики в начале ноября отступили с правобережной части Херсонской области на левобережье, и уже 11 числа в Херсон зашли наши воины.
Враг обстреливает освобожденную территорию, есть много разрушений, жертв и пострадавших. В частности, 12 декабря в результате массированного вражеского обстрела погибли два человека.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 14 декабря, оккупанты обстреляли Херсон из РСЗО из временно оккупированной территории. В результате обстрелов загорелось складское помещение. Также ракеты попали в здание Херсонской областной военной администрации, были повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет.
По данным Офиса генпрокурора, в результате сегодняшнего обстрела Херсона были ранены 6 гражданских.
Стоит отметить, что из-за россиян часть областного центра осталась без отопления.