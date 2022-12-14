Вражеские снаряды попали в жилые дома, расположенные в Днепровском районе областного центра.

В Херсоне из-за российских обстрелов сегодня погибли двое гражданских, еще два человека были ранены.

Противник обстрелял Днепровский район города, снаряды врага попали в жилые дома, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Председатель ОВА напомнил, что в результате обстрела погиб 8-летний мальчик, которого врачи пытались реанимировать в течение часа.

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Янушевич также рассказал, что еще одну женщину российский обстрел застал по дороге домой - от полученных ранений она погибла на месте.

"Два человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - добавил он.

Ситуация в Херсоне сейчас - что надо знать

Российские захватчики в начале ноября отступили с правобережной части Херсонской области на левобережье, и уже 11 числа в Херсон зашли наши воины.

Враг обстреливает освобожденную территорию, есть много разрушений, жертв и пострадавших. В частности, 12 декабря в результате массированного вражеского обстрела погибли два человека.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 14 декабря, оккупанты обстреляли Херсон из РСЗО из временно оккупированной территории. В результате обстрелов загорелось складское помещение. Также ракеты попали в здание Херсонской областной военной администрации, были повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Офиса генпрокурора, в результате сегодняшнего обстрела Херсона были ранены 6 гражданских.

Стоит отметить, что из-за россиян часть областного центра осталась без отопления.

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