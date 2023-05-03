Оккупанты целенаправленно бьют по гражданским объектам.

В результате серии артиллерийских и авиационных ударов оккупантов по территории Херсонской области 3 мая погибли 16 человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

"С утра 3 мая российские войска начали массированно обстреливать город Херсон и населенные пункты области. По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Кроме того, между селами Степановка и Музыковка под обстрел попала бригада энергетиков, которые ремонтировали электросети после очередных атак армии РФ. От полученных травм трое энергетиков погибли.

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Также сообщается о гибели жителя Дарьевской общины в результате утреннего обстрела.

Как уточнили в ГСЧС, помимо утреннего обстрела гипермаркета в Херсоне враг ударил по территории железнодорожного вокзала, из-за чего загорелся пассажирский вагон. Также пожар возник на территории одного из заводов города.

По состоянию на 18:00 артиллерийский обстрел Херсона продолжается.

Обстрелы Украины – последние новости

В ночь на 3 мая враг сбросил две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. В результате удара существенно повреждена электроподстанция, из-за чего без света остались более 4 тысяч потребителей.

Уже днем агрессор обстрелял гипермаркет в Херсоне. Это произошло около 11 утра, когда в магазине были покупатели. Только из-за этой атаки погибли три человека.

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