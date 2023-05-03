Они обстреляли жилые кварталы населенных пунктов.

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 2 мая, 106 раз обстреляли Херсонскую область.

Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атак погибли четыре человека и еще семеро, среди которых ребенок, - получили ранения.

"За минувшие сутки противник совершил 106 обстрелов, выпустив 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 9 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - написал он.

Видео дня

По словам главы ОВА, местные власти эвакуировали с деоккупированной территории 51 человека.

Ситуация в Херсонской области

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска совершили обстрел города Херсон и нескольких сел в Белозерской общине региона.

Недавно стало известно, что больше всего в Херсоне бетонное укрытие построили в районе, где наблюдается наибольшее скопление людей, и выдают горячие обеды.

Тем временем правоохранители сообщили подозрение в государственной измене заместителю директора заповедника "Нижнеднепровский" (Херсонщина). Мужчина отдал российским оккупантам государственное имущество.

Вас также могут заинтересовать новости: