Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения, из-за чего разрушена стена здания, повреждено авто и выбиты окна.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области. В результате удара зафиксированы разрушения. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстрелы города Купянск и расположенных рядом с линией соприкосновения населенных пунктов Харьковской области. Сегодня около 4:30 утра враг нанес по Купянску ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения. Разрушена стена здания, повреждено авто, выбиты окна. Предварительно, без пострадавших", - отметил он.

Он также добавил, что 7 декабря в результате вражеских обстрелов в Купянске был поврежден жилой дом и произошел пожар - без жертв и пострадавших.

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"В результате обстрела ракетами С-300 в районе пгт Печенеги Чугуевского района произошли пожары в полях. Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы намного больше", - рассказал Синегубов.

Удары оккупантов по Харьковской области

Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины и терроризировать местное население. Так, в результате прямого попадания в жилой дом в селе Загризове, в собственном доме погибла заведующая дома культуры, а ее муж находится в реанимации.

17 ноября оккупанты нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры. Тогда в результате обстрела пострадали три человека.

На днях россияне обстреляли Купянский район в Харьковской области, в результате чего погиб мужчина.

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