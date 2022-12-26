В Харькове были взрывы, узнали журналисты.

Российские войска сегодня вечером, 26 декабря, атаковали Харьковскую область.

Враг наносил удары, об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов около 19:00.

"Вниманию жителей Харьковской области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - отметил он.

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В Харьковской области в 19:08 была объявлена воздушная тревога. В Харькове раздавались взрывы, сообщил Telegram-канал "Суспільне новини".

Позже - в 19:21 - в регионе был отбой тревоги.

Ситуация в Харьковской области во время войны с РФ - это надо знать сегодня

Россияне уже не раз обстреливали регион из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, 23 декабря стало известно, что противники обстреливали пограничные населенные пункты Изюмского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В Волчанской громаде есть вражеские "прилеты" в хозяйственный блок Центральной районной больницы, ранены пять человек.

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