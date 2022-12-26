Российские войска сегодня вечером, 26 декабря, атаковали Харьковскую область.
Враг наносил удары, об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов около 19:00.
"Вниманию жителей Харьковской области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - отметил он.
В Харьковской области в 19:08 была объявлена воздушная тревога. В Харькове раздавались взрывы, сообщил Telegram-канал "Суспільне новини".
Позже - в 19:21 - в регионе был отбой тревоги.
Ситуация в Харьковской области во время войны с РФ - это надо знать сегодня
Россияне уже не раз обстреливали регион из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.
В частности, 23 декабря стало известно, что противники обстреливали пограничные населенные пункты Изюмского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В Волчанской громаде есть вражеские "прилеты" в хозяйственный блок Центральной районной больницы, ранены пять человек.