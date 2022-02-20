За минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики совершили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Под обстрелы попали:
- семь раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;
- Гранитное-из артиллерии калибра 122 мм;
- четыре раза Старогнатівка - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- три раза Новоселовка - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- дважды Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
- дважды Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- Широкино - из минометов калибра 120 мм;
- три раза поселок Мироновское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;
- пять раз Новогнатовка - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- четыре раза Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- четыре раза Майское - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;
- четыре раза Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- пять раз Новозвановка - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
- пять раз Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета;
- дважды Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;
- девять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- пять раз Крымское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
- четыре раза Марьинка - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;
- дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- четыре раза Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды Лопаскино - из минометов калибра 82 мм;
- пять раз Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- пять раз Станица Луганская - из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- три раза Прицепиловка - из минометов калибра 120 мм;
- Сизое - из минометов калибра 120 мм;
- Новогригорьевка - из артиллерии калибра 122 мм;
- семь раз Троицкое из минометов калибра 120 мм;
- Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм;
- четыре раза Шумы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатомете;
- пять раз Зайцевое - артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- пять раз Станица Луганская - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды Трехизбенка - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Богдановка - из минометов калибра 120 мм;
- Авдеевка - из минометов калибра 120 мм;
- Новоселовка-2-из минометов калибра 120 мм;
- Новотошковское - из минометов калибра 120 мм;
- Новоалександровка - из минометов калибра 120 мм;
- Чермалык - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Пески - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
- Новогнатовка - из минометов калибра 120 мм;
- Опытное - из минометов калибра 120 мм.
Как отмечают в штабе ООС, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Особенно циничными в штабе назвали обстрелы КПВВ "Счастье", по которому оккупанты трижды вели прицельный огонь из минометов и станковых противотанковых гранатометов.
"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что боевики не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов, 19 февраля, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
Один военнослужащий получил боевое травмирование.
С начала суток, 20 февраля, со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Без потерь.
Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".
По состоянию на 22:00 19 февраля на фронте было зафиксировано 122 нарушения режима перемирия за сутки, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.