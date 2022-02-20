116 раз оккупанты применили запрещенное вооружение.

За минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики совершили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Под обстрелы попали:

семь раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;

Гранитное-из артиллерии калибра 122 мм;

четыре раза Старогнатівка - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

три раза Новоселовка - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

дважды Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Широкино - из минометов калибра 120 мм;

три раза поселок Мироновское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

пять раз Новогнатовка - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

четыре раза Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза Майское - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

четыре раза Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

пять раз Новозвановка - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

пять раз Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета;

дважды Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;

девять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

пять раз Крымское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза Марьинка - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

четыре раза Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды Лопаскино - из минометов калибра 82 мм;

пять раз Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

пять раз Станица Луганская - из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

три раза Прицепиловка - из минометов калибра 120 мм;

Сизое - из минометов калибра 120 мм;

Новогригорьевка - из артиллерии калибра 122 мм;

семь раз Троицкое из минометов калибра 120 мм;

Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм;

четыре раза Шумы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатомете;

пять раз Зайцевое - артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм;

пять раз Станица Луганская - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды Трехизбенка - из минометов калибра 120 мм;

дважды Богдановка - из минометов калибра 120 мм;

Авдеевка - из минометов калибра 120 мм;

Новоселовка-2-из минометов калибра 120 мм;

Новотошковское - из минометов калибра 120 мм;

Новоалександровка - из минометов калибра 120 мм;

Чермалык - из минометов калибра 120 мм;

дважды Пески - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

Новогнатовка - из минометов калибра 120 мм;

Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Как отмечают в штабе ООС, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Особенно циничными в штабе назвали обстрелы КПВВ "Счастье", по которому оккупанты трижды вели прицельный огонь из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что боевики не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов, 19 февраля, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Один военнослужащий получил боевое травмирование.

С начала суток, 20 февраля, со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Без потерь.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".

По состоянию на 22:00 19 февраля на фронте было зафиксировано 122 нарушения режима перемирия за сутки, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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